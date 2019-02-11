Kar Üstünde Çerkez Dansı
1 saat önce
Sivas Kültür ve Kafkas Derneği üyeleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde farklı bir gün geçirerek kar üstünde yaptıkları Çerkez dansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Sivas
Kültür ve Kafkas Derneği üyeleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde farklı bir gün geçirerek kar üstünde yaptıkları Çerkez dansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi hafta sonu Sivas Kültür ve Kafkas Derneği üyelerini ağırladı. Yaklaşık 100 kişilik grup kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu merkezde Çerkez kayağı (Lherije) yaptı. Daha sonra dernek üyeleri kar üstünde Çerkez dansı yaptı. Soğuğa rağmen kar üstünde yaptıkları figürlerle kayak sevenlere keyifli anlar yaşatan Çerkezler farklı bir gün geçirdi.
Duygularını dile getiren dernek üyeleri etkinliğin çok güzel olduğunu Çerkez kültürünü, atalarının yadigarı Çerkez kızaklarını tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik yapmış olduklarını dile getirdi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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