Son Dakika Haberleri: Kar üstünde motosiklet heyecanı
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Kar üstünde motosiklet heyecanı

6 saat önce

KARABÜK'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.

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KARABÜK'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.

Karabük'te motosiklet tutkunu 5 arkadaş, kentin yüksek kesimlerine yağan karın tadını çıkartmak için Büyükdüz mevkisine gitti. Grup, yaklaşık 30 santimetreye ulaşan orman içerisindeki yollarda motosiklet kullandı. Zaman zaman motosikletler karın içerisinde kayarak devrildi, kara saplandı. Grubun ormandaki kar keyfi, kask ve cep telefonu kamerasına yansıdı.


Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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