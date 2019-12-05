Kar üstünde motosiklet heyecanı
6 saat önce
KARABÜK'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.
Karabük'te motosiklet tutkunu 5 arkadaş, kentin yüksek kesimlerine yağan karın tadını çıkartmak için Büyükdüz mevkisine gitti. Grup, yaklaşık 30 santimetreye ulaşan orman içerisindeki yollarda motosiklet kullandı. Zaman zaman motosikletler karın içerisinde kayarak devrildi, kara saplandı. Grubun ormandaki kar keyfi, kask ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
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