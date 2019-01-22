Kar Üstünde Sucuk Ekmekli Karne Töreni

Kahramanmaraş
'ın Nurhak
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle verilemeyen karneler, kar üstünde sucuk ekmek ikramıyla birlikte verildi.
Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bin 620 öğrenci, karnelerini bugün aldı. Kaymakamlık
ve belediyenin Cumhuriyet Meydanı
'nda organize ettiği programda, karnelerin verilmesinin ardından öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı.
Gazetecilere açıklamada yapan Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, 18 0cak Cuma günü yapamadıkları karne törenini öğrencilerin unutamayacakları bir ana çevirmek için kar üstünde sucuk ekmekli program düzenlediklerini söyledi.
İlçede yoğun kar yağışı, fırtına ve tipiyle birlikte okulların tatil edildiğini hatırlatan Koç, şunları kaydetti:
"Haliyle geçtiğimiz cuma günü çocuklarımıza karnelerini de dağıtamadık. Biliyorsunuz karneler çocuklar için, öğrencilerimiz için çok önemlidir. Çocuklarımızın bu heyecanlarını içlerinde bırakmamak istedik ve böyle bir karar aldık. 'Madem ilçemizde kar var, bu karı afetten şenliğe çevirelim. Kar
üzerinde öğrencilerimizin hem karnelerini dağıtalım, hem de onlara sucuk ekmek ikram edip, hayatlarına renk katalım.' dedik. Öğrencilerimiz hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir etkinlikle karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler."