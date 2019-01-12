Kar Üstüne Örtü Serip Piknik Yaptılar
1 saat önce
Tokat'ta vatandaşlar karın üzerine sofra bezi serip piknik yaparak kış mevsiminin keyfini yaşadı.
Tokat
'ta vatandaşlar karın üzerine sofra bezi serip piknik yaparak kış mevsiminin keyfini yaşadı.
Yaz mevsiminde görmeye alışılan piknik keyfini kış ayında yaşamak isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Tokat'ta Şehitler Parkı'nda kar üzerine sofra bezi seren vatandaşlar kış mevsiminde piknik özlemini giderdi. Fatma Esin
Tuna, ev ekmeğine Tokat'ın yöresel ürünlerinden çemen sürerek pikniğe katılanlara ikram etti. Cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde eğlenen vatandaşlar kış mevsiminin keyfini çıkardı.
Fatma Esin Tuna, pamuk gibi karların üzerine örtü sererek kış pikniği yaptıklarını söyledi. Tokat'a uzun bir aradan sonra kar yağması nedeniyle sevindiklerini ifade eden Tuna, "Kış mevsiminin güzelliği olan karda piknik yapmak istedik. Parkta güzel bir gün geçiriyoruz. Pikniğe katılanlara ilimizin meşhur çemeninden ikram ettik. Kışın çok tüketilir yemekleri lezzetlendiren çemen baharatlı olduğu için soğuğa karşıda iyi geliyor" dedi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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