Kar Üstüne Örtü Serip Piknik Yaptılar

Kar üstüne örtü serip piknik yaptılarTOKAT - Tokat'ta vatandaşlar karın üzerine sofra bezi serip piknik yaparak kış mevsiminin keyfini yaşadılar.

Kar üstüne örtü serip piknik yaptılar



TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar karın üzerine sofra bezi serip piknik yaparak kış mevsiminin keyfini yaşadılar.

Yaz mevsiminde görmeye alışkın olduğumuz piknik keyfini kış ayında yaşamak isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. Şehitler parkında kar üzerine sofra bezi seren vatandaşlar kış mevsiminde piknik özlemini giderdi. Fatma Esin Tuna, ev ekmeğine Tokat'ın yöresel ürünlerinden çemen sürerek pikniğe katılanlara ikram etti. Cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde eğlenen vatandaşlar oyun havaları eşliğinde kış mevsiminin keyfini çıkardı. Fatma Esin Tuna, pamuk gibi karların üzerine örtü sererek kış pikniği yaptıklarını söyledi. Tokat'a uzun bir aradan sonra kar yağması nedeni ile sevindiklerini ifade eden Tuna, "Kış mevsiminin güzelliği olan karda piknik yapmak istedik. Parkta güzel bir gün geçiriyoruz. Pikniğe katılanlara ilimizin meşhur çemenin den ikram ettik. Kışın çok tüketilir yemekleri lezzetlendiren çemen baharatlı olduğu için soğuğa karşıda iyi geliyor" dedi.

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