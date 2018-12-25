Kar Uyarısı Okulları Tatil Ettirdi
54 dakika önce
- Kar uyarısı okulları tatil ettirdiSİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.
- Kar
uyarısı okulları tatil ettirdi
SİVAS - Sivas
'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.
Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan
sosyal medya hesabından,"Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba
günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:52 Kaynak: İHA
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı