Kar Uyarısı THY Seferlerini İptal Ettirdi

İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir." - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Amatör Futbol Takımlarının Taraftarları, Barış İçin Bir Araya Geldi!

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor

Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu