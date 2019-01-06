Son Dakika Haberleri: Kar Uyarısı THY Seferlerini İptal Ettirdi

Kar Uyarısı THY Seferlerini İptal Ettirdi

4 dakika önce

İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Kar Uyarısı THY Seferlerini İptal Ettirdi, System.String[]
İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:  

"İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

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