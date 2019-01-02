Son Dakika Haberleri: Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı

Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı

15 dakika önce

Ankara'da gece boyunca yağan kar, yeni yılda şehrin yeniden beyaza bürünmesine neden olurken, karlı yolda drift yapan bir sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı, System.String[]
Ankara'da gece boyunca yağan kar, yeni yılda şehrin yeniden beyaza bürünmesine neden olurken, karlı yolda drift yapan bir sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren karlı hava etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla şiddetini arttırarak yağan kar nedeniyle Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut gibi pek çok merkez ilçesinde yerler beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakları örten kar nedeniyle sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda gece boyunca kar mesaisi yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, bazı ara sokaklarda yanlış park edilmiş araçlar yüzünden temizleme yapamadıklarından şikayetçi oldu.

Karla kaplanan yollar, trafik magandalarına yaradı. Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi'nde kaydedilen görüntüye, karlı sokak üzerinde aracına zikzaklar çizdiren bir sürücü yansıdı. Trafiğe açık alanda dakikalarca drift yaparak ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:31 Kaynak: İHA

Çankaya, Etimesgut, Ankara, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 07:46:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]