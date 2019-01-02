Son Dakika Haberleri: Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı

Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı

52 dakika önce

Ankara'da gece boyunca yağan kar, yeni yılda şehrin yeniden beyaza bürünmesine neden olurken, karlı yolda drift yapan bir sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Ankara'da gece boyunca yağan kar, yeni yılda şehrin yeniden beyaza bürünmesine neden olurken, karlı yolda drift yapan bir sürücü kazaya davetiye çıkardı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren karlı hava etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla şiddetini arttırarak yağan kar nedeniyle Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut gibi pek çok merkez ilçesinde yerler beyaz örtüyle kaplandı. Cadde ve sokakları örten kar nedeniyle sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda gece boyunca kar mesaisi yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, bazı ara sokaklarda yanlış park edilmiş araçlar yüzünden temizleme yapamadıklarından şikayetçi oldu. Karla kaplanan yollar, trafik magandalarına yaradı. Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi'nde kaydedilen görüntüye, karlı sokak üzerinde aracına zikzaklar çizdiren bir sürücü yansıdı. Trafiğe açık alanda dakikalarca drift yaparak ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Çankaya, Etimesgut, Ankara, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Noel Baba Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı Ankara - Palyaço Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun AK Parti'de Melih Gökçek'e Yakın İsim Asım Balcı, Altındağ'dan Aday Gösterildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 09:23:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Üzerinde Drift Çılgınlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]