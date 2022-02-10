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Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı - Son Dakika

Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

10.02.2022 20:07

Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttıADIYAMAN Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık'ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşırttı.

Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

ADIYAMAN Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık'ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşırttı. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bunun küresel ısınmanın etkisi olabileceğini söyledi.

Şubat ayında ve kar üzerinde görülen siyah aktif küpeli su yılanı (natrix natrix) Muş Bulanık'ta Adem Şamiloğlu tarafından görüntülendi. Şamiloğlu görüntüyü, Toros Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya gönderdi. Yalçınkaya'da sürüngenler konusunda uzman olan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a çekilen videoyu gönderdi. Uzunluğu 1 metreden fazla olan yılanın görüntüsünün kendilerini oldukça şaşırttığını dile getiren Mehmet Zülfü Yıldız, yılanların kış aylarında görülmesinin küresel ısınmaya bağlı olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Sürüngenler soğuk kanlı canlılardır ve yılanlarda sürüngen gurubunda yer alıyor. Normalde soğuk kanlı canlılar kış aylarında kış uykusuna yatar. Ancak son günlerde çeşitli illerimizden Mardin, Muş, Diyarbakır gibi çeşitli illerden sürüngenlerin aktif olduğu haberleri geliyor. Bu küresel ısınmanın bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunu tam olarak, kesin olarak söylemek mümkün değil. Detaylı bir bilimsel verilerinin araştırılmalarının yapılması gerekiyor. Son yıllarda bölgemizde kar yağışları azaldı. Soğuk geçen kış mevsimleri de gittikçe azaldı. Burada yaşayan soğuk kanlı canlıların zaman içerisinde yeni mevsim şartlarına uyum sağladığını ve bu yıl her ne kadar iyi kar yağışı olsa da, soğuk geçse de geçmiş yıllardan gelen alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve güneşli havalarda dışarı çıktıklarını görüyoruz. Küresel ısınmanın tüm canlılara etkisi olduğunu biliyoruz. Soğuk kanlı canlılara da etkilerinin bu şekilde ortaya çıktığını ve aktivasyonlarını etkilediğini düşünüyoruz. En son Muş'tan gelen yılan görüntüsü bizi oldukça şaşırttı. Natriks Natriks dediğimiz su yılanı karın üzerinde hareket ederken görüntülendi" ifadelerini kullandı.

Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

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Adıyaman Üniversitesi, Bulanık, Yılan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı - Son Dakika


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