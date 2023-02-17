KENDİSİNİ BANKACI OLARAK TANITARAK, 82 KİŞİYİ 13 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtarak, kar vaadiyle 82 kişiyi 13 milyon lira dolandıran H.Ü. isimli kadın ile ile H.A isimli erkek arkadaşı tutuklandı.

Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtan H.Ü. isimli kadın iddiaya göre kar vaadiyle 82 kişiden 13 milyon 49 bin 350 lira para topladı. Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin şikayeti üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, H.Ü ve arkadaşı H.A'yı gözaltına altına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. (DHA)