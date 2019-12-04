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Kar vatandaşa çile olmadı

6 saat önce

Ardahan'ı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar vatandaşa çile olmadı, System.String[]

Ardahan'ı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.


Buzlanma riski olan yollar ve kaldırımlarda gece gündüz süren tuzlama çalışmalarını yakından takip eden Başkan Demir, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fen İşleri Müdürlüğümüz, kar yağışının olması muhtemel saatlerde hemşerilerimizin mağdur olmamaları için azami gayreti gösteriyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz.


Kar yağışının ardından vatandaşlarımızın sokaklarda yürümekte zorluk yaşamamaları için temizlik ekiplerimiz kaldırımlarda da kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Temizleme çalışmalarının ardından buzlanmalara karşı ana artereler ve rampalı yollara tuzlu kum çalışmaları başlattık ve hali hazırda bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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