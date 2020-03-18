Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği - Son Dakika

Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği

6 saat önce

Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.

Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği, System.String[]

Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.


Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyir ederken kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan 116 metre uzunluğundaki direkte asılı olan 450 kilo ağırlığında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ise kar yağışı altında muhteşem bir görüntü sergiliyor.


Bayrak yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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