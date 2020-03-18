Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği - Son Dakika

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Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği
6 saat önce
Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyir ederken kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan 116 metre uzunluğundaki direkte asılı olan 450 kilo ağırlığında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ise kar yağışı altında muhteşem bir görüntü sergiliyor.
Bayrak yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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