Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı - Son Dakika

Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

19.02.2021 14:30
Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı, System.String[]

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.

Kış mevsimini hareketli geçiren aktarları kar ve buz vurdu. Samsunlu aktarlar birkaç gündür etkili olan kar ve don olayı nedeniyle insanların gerekmedikçe dışarıya çıkmadığını, bu nedenle de satışların eskiye oranla düştüğünü söylediler. Aktarlar, az sayıdaki vatandaşın ise soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen kış çaylarına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

"İnsanlar dışarı çıkmayınca işler olumsuz etkilendi"

İnsan sirkülasyonunun az olmasından dolayı işlerin bir miktar düştüğünü dile getiren aktar Recai Doğanay, "Kar yağışı ve don olayı insanların sokağa çıkışını biraz engelledi. Yine de soğuk algınlığına karşı iyi geldiği düşünülen çaylara olan ilgi devam ediyor. Ihlamur, keçiboynuzu ve hatmi çiçeği gibi ürünlere ilgi var. Özellikle sıcak tutacak ürünlerin satışı yapılıyor. Bunlara rağmen kar yağışı, işleri bir nebze de olsa düşürdü. Yüksek kesimlerde hala kar var. İnsanlar aşağılara çok fazla inemiyor. Onun etkisi de işlere olumsuz yansıdı. Yağışların birkaç gün duracağı ifade edildi. Böylece işlerin biraz daha artacağını düşünüyoruz" dedi.

Kışın tüketilen ürünlerin fiyatından da bahseden Doğanay, şunları söyledi:

"Ihlamur tedarikinde bir sıkıntı vardı bu da aşıldı. Stoktaki ıhlamurlar piyasaya çıktı ama fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. Daha çok gram işi ıhlamur satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 125 TL'den satıyoruz. Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ürünler de ıhlamurla karıştırılarak bu mevsimde sıklıkla kullanılıyor. Çam kozalağı pekmezine de bayağı rağbet var. Bunu, bağışıklığa iyi geldiği için keçi boynuzu pekmezi ile karıştırıp, tüketenler de var. Soğuk havalarda en çok satılan ürünlerden olan tarçının kilosu 90 TL, zencefil 50 TL, hatmi çiçeği 35 TL, zerdeçal 40 TL, ekinezya 90 TL ve karanfilin de kilosu 90 TL'den satılıyor. Keçiboynuzunun kilosu 20 TL'den satıyor. Kuru gıdalardan incir, kayısı ve üzümde de fiyatlar çok ucuz değil. Bu ürünler sezona geçen seneye oranla yüzde 40 gibi bir zam ile başladı. O şekilde de devam ediyor. Kayısının kilosu 40 TL, incir de 60 TL'ye satılıyor." - SAMSUN

Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
14:10
Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı         
13:30
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı         
12:50
Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu         
12:33
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Ters şeride giren otomobil otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı Ters şeride giren otomobil otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı         
12:00
İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim         
11:28
Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap         
10:59
Aç kalan sokak köpekleri 280 damızlık kazı telef etti Aç kalan sokak köpekleri 280 damızlık kazı telef etti         
10:04
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Cezaevindeki genç, Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu         
08:53
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı         
08:32
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 14:33:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei