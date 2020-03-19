Kar ve buzlanma - Son Dakika
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Kar ve buzlanma

6 saat önce

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan kent merkezinde sabah etkili olar kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yolları başta olmak üzere yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi nedeniyle sürücüler zorlandı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücülere ekipler yardım etti.

Sisin de etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta araçlar yolda kaldı

Kars'ta da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İnönü Caddesi'ndeki Mihralibey Köprüsü mevkisinde araçlar yolda kaldı. Araçları iteleyerek ilerlemelerini sağlamaya çalışan sürücüler ile onlara yardım eden vatandaşlar, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tuzlama çalışmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kar ve buzlanma

Ardahan, Şavşat, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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