Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika

Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti

7 saat önce

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayarak düşen 30 kişi hastanelik oldu.

Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti, System.String[]

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayarak düşen 30 kişi hastanelik oldu.


Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam etkili olan ve 4 gün etkili olan kar yağışı Karabük'te 30 kişiyi hastanelik etti.


Karabük başta olmak üzere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanmalar sonucu kayarak düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kırıklar oluşan 30 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:03 Kaynak: İHA
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