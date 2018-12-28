Kar ve Buzlanma Nedeniyle Midibüs Yoldan Çıkarak Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle midibüs yoldan çıkarak devrildi.

Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 46 VD 605 plakalı midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Midibüs, yaklaşık 20 metre savrulduktan sonra devrilip ağaca çarpıp durdu. Kazada midibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'üne ambulansta müdahale edilirken, 4 kişi ise ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

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