Kar ve Çamurla Kaplı Yolda Cenaze Amfibik Aracıyla Mezarlığa Nakledildi
1 saat önce
Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze amfibik aracıyla mezarlığa nakledildiERZİNCAN - Erzincan'ın Esenevler mezrasında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, yolun kar ve çamurdan dolayı kapalı olması üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı envanterinde bulunan amfibik araçla...
Kar
ve çamurla kaplı yolda cenaze amfibik aracıyla mezarlığa nakledildi
ERZİNCAN - Erzincan
'ın Esenevler mezrasında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, yolun kar ve çamurdan dolayı kapalı olması üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı envanterinde bulunan amfibik araçla mezarlığa nakledildi.
Dünyada sayılı ülkenin envanterinde bulunan; karada ve suda engel tanımayan 8x8 amfibik araçlardan biri Erzincan'da cenaze naklinde vatandaşların yardımına koştu. Gedikdere Köyüne bağlı Esenevler mezrasında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, mezarlık yolunun kar birikintisi ve yoğun çamur olması dolayısıyla götürülmekte zorlanılınca Erzincan AFAD
'dan yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine cenazenin mezarlığa nakli için 8x8 amfibik argo aracı görevlendirildi. Amfibik araca yüklenen cenaze mezarlığa götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:45 Kaynak: İHA
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