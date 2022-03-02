Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi - Son Dakika
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Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi

02.03.2022 11:33

Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendiKÜTAHYA Kütahya'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi

KÜTAHYA Kütahya'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Kentin Radar ve Enne bölgelerinde kar ve açan çiğdemlerin aynı karede yer alması kartpostallık görüntü ortaya çıkardı.

Çiğdemlerin baharın ilk müjdecisi olduğunu belirten vatandaşlar, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler Enne'de filizlenmeye başladı. Genelde Mart ayı sonlarında açmaya başlayan çiğdemler, yalancı bahara aldanarak erkenci davrandı. Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir. İnsana huzur veren güzel bir görüntüsü var" diye konuştular.

Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi
Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi
Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi

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Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve çiçek açan çiğdemler yan yana... Kırlar baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi - Son Dakika


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