Kar ve Çığdan Temizlenen Tunceli-Erzincan Karayolu Tır Trafiğine Açıldı
1 saat önce
Kar ve çığdan temizlenen Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldıTUNCELİ - Kar ve çığdan temizlenen Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı.
Kar
ve çığdan temizlenen Tunceli- Erzincan
karayolu tır trafiğine açıldı
TUNCELİ - Kar ve çığdan temizlenen Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı.
Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu geçtiğimiz hafta yoğun yağış ve çığ düşmesi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin 24 saat aralıksız yaptığı çalışma sonucu yol kısa sürede açıldı ancak kar nedeniyle oluşan tehlikeden dolayı tırların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından bugün itibariyle Tunceli-Erzincan karayolu yeniden tır trafiğine açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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