Kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Kar ve fırtına etkili oluyor

1 saat önce

Kar ve fırtına Yürümeye çalışan vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar ve fırtına

Yürümeye çalışan vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar ve fırtına etkili oluyor

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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