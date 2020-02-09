Kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Kar ve fırtına etkili oluyor
1 saat önce
Kar ve fırtına Yürümeye çalışan vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Kar ve fırtına
Yürümeye çalışan vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
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