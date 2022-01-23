Kar ve fırtına Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Kar ve fırtına Siverek- Diyarbakır karayolunda zincirleme kazaya neden oldu

ŞANLIURFA - Siverek ilçesi ile Diyarbakır karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar ve fırtına zincirleme kazaya neden oldu. Yol ulaşıma kapandı.

Meteoroloji tarafından günler öncesi yapılan yoğun kar uyarısı Siverek'te öğle saatlerinde başladı. Yoğun kar ve fırtına nedeniyle Siverek Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde zincirleme kazası meydana geldi.

Bir birine giren onlarca araç nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. Yetkililer kaza yapan araçları yoldan çekerek, yolu tekrardan ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı.