Son Dakika Haberleri: Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı

Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı

51 dakika önce

- Mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takması Ekiplerin yol açması Bedrettin Bilen ile röportaj Ayhan Karataş ile röportaj MUŞ - Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi Ekiplerinin hummalı çalışması ile kurtarıldı.

- Mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takması
Ekiplerin yol açması
Bedrettin Bilen ile röportaj
Ayhan Karataş ile röportaj
MUŞ - Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi Ekiplerinin hummalı çalışması ile kurtarıldı.
Muş'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı Elçiler köyü yakınında bulunan çatak rampasında 15 araçta mahsur kalan 40 vatandaş, Özel İdaresi Ekiplerince kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:41:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]