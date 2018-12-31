Kar ve Fırtınada Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı
51 dakika önce
- Mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takması Ekiplerin yol açması Bedrettin Bilen ile röportaj Ayhan Karataş ile röportaj MUŞ - Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi Ekiplerinin hummalı çalışması ile kurtarıldı.
- Mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takması
Ekiplerin yol açması
Bedrettin Bilen ile röportaj
Ayhan Karataş
ile röportaj
MUŞ - Muş
'ta yoğun kar yağışı, fırtına nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi Ekiplerinin hummalı çalışması ile kurtarıldı.
Muş'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı Elçiler köyü yakınında bulunan çatak rampasında 15 araçta mahsur kalan 40 vatandaş, Özel İdaresi Ekiplerince kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:50 Kaynak: AA
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