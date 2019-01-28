Son Dakika Haberleri: Kar ve Kumlama Çalışması Ardından Ana Caddeler Suyla Yıkandı

Kar ve Kumlama Çalışması Ardından Ana Caddeler Suyla Yıkandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, şiddetli kar yağışı esnasında oluşan olumsuzlukları gidermek için yaptığı kumlama ve tuzlama çalışmaları ardından caddeleri tazyikli su ile yıkadı.

Kar ve Kumlama Çalışması Ardından Ana Caddeler Suyla Yıkandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, şiddetli kar yağışı esnasında oluşan olumsuzlukları gidermek için yaptığı kumlama ve tuzlama çalışmaları ardından caddeleri tazyikli su ile yıkadı.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin muhtelif yerlerini tazyikli su kullanarak temizledi. Yoğun kar yağışına sahne olan şehir merkezinde, Kırşehir Belediyesi ekiplerinin araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmaları sırasında yollarda önemli oranda tuzlama çalışması yapılmıştı. Hava sıcaklığının da artmaya başladığı ve yollarda tuzlama çalışması ile oluşan kirlilik, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ana arterleri temizlemesi ile ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Şehrimizde kar yağışının ardından oluşan kum, çamur ve benzeri atıkları ortadan kaldırmak amacıyla ana caddelerimizi, kaldırımları yıkarken, tüm yollarımızı süpürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda oluşan karları tamamen temizleyerek halkımızın ulaşım sorunu yaşanmasına fırsat vermedik. Amacımız daha temiz ve sağlıklı bir Kırşehir'i oluşturmak" dedi.

Belediye ekipleri, trafiğin durağanlaştığı saatlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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