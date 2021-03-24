Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı engelledi - Son Dakika

DENİZLİ'de öğleden sonra yağan kar ve sis, bölgede kartpostallık görüntü oluştururken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, mart ayında yağan karın tadını çıkartan vatandaşların ise koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

Denizli genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini kara bıraktı. Mart ayında yağan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli, Antalya ve Muğla'yı birbirine bağlayan Cankurtaran mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede karayolu ve trafik ekipleri ulaşımda aksama olmaması çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTUKar yağışının etkili olduğu Bağbaşı Yaylası ve Honaz Dağı Milli Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Mart ayının sonunda yağan karın, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine aldırmadan keyfini çıkarttığı gözlendi.Milli Park'a gelen vatandaşlardan Onur Çağ; "Kent merkezinde kar tutmadı. Mart ayının son haftasında kar yağması sürpriz oldu. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü boşuna söylenmemiş" dedi.

Yağan karın altında keyifli anlar geçirmek için bir araya geldiklerini söyleyen İbrahim Yılmaz ise "Bu yıl kışı yaşayamadık. Şimdi güzel bir kar yağışı var. Anın tadını çıkartmak için Milli Park'a geldik. Belki de bu sezonun son karı" diye konuştu.