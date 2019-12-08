Son Dakika Haberleri: Kar ve sis etkili oldu
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Kar ve sis etkili oldu

6 saat önce

Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler Kentte etkili olan kar ve sis Karda yürüyen vatandaş Karla kaplı ağaç Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler

Kentte etkili olan kar ve sis

Karda yürüyen vatandaş

Karla kaplı ağaç

Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kar ve sis etkili oldu

Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:11 Kaynak: AA
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