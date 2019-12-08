Kar ve sis etkili oldu
6 saat önce
Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler Kentte etkili olan kar ve sis Karda yürüyen vatandaş Karla kaplı ağaç Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:11 Kaynak: AA
Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler
Kentte etkili olan kar ve sis
Karda yürüyen vatandaş
Karla kaplı ağaç
Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler
HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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