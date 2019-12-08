Kar ve sis etkili oldu

Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler

Kentte etkili olan kar ve sis

Karda yürüyen vatandaş

Karla kaplı ağaç

Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.