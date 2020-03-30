Kar ve sis etkili oldu - Son Dakika

Kar ve sis etkili oldu
16 dakika önce
Hakkari kent merkezindeki kar yağışı Çevre Yolundaki araçların üzerinde biriken kar Etkili olan sis ve yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından kar ve sis etkili oldu.
Hakkari kent merkezindeki kar yağışı
Çevre Yolundaki araçların üzerinde biriken kar
Etkili olan sis ve yolda ilerleyen araçlar
HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından kar ve sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:53 Kaynak: AA
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