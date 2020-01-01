Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı

6 saat önce

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan- Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Söz konusu yolda karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, kısmen buzlanmaların da yaşandığı yolda tuzlama yaptı.

Ardahan'dan Artvin istikametine otomobiliyle giden sürücü Özgür Açıkyıldız, kar yağışı ve sise yakalandığını belirterek, "Yükseklerde kar ve sis bekleniyordu. Beklenen bir durumdu. Tedbirli olduktan sora sıkıntı olmuyor." diye konuştu.

Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı

Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:09 Kaynak: AA
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