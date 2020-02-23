Kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 26, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 65, Ergan Kayak Merkezi'nde 67, Palandöken Kayak Merkezi'nde 72 santimetre olarak ölçüldü.

Açıklamada, kar yağışının ardından çığ düşmesi, buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kars

Kars'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetre olarak ölçüldü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

Kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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