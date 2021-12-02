Kar ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi. Bölgede dün etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı il merkezi ve çevresindeki yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sis de gün içinde etkisini artırdı. Büyük kısmı sis altında kalan şehrin sis ve karla bütünleşen manzarası Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. Sisin etkili olduğu Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yollarında da görüş mesafesinin düştüğü gözlendi.

Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kar ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi - Son Dakika

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