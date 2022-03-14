Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi

14.03.2022 11:34
Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

Doğu Karadeniz'de soğuk ve karlı hava nedeniyle birçok balıkçı denize açılamadı. Trabzon'da tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alırken, mezgit, sargan gibi çeşitler pek görülmedi. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

"BALIK AZ OLDUĞU İÇİN FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK OLUYOR"

Kar yağışı ve soğuk havanın tezgahları olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçı esnafı Kadir Pınar, "Kar yağışı ve soğuk hava tezgahları olumsuz etkiledi. Genelde kültür balıkları bulunuyor. Balık fiyatları; istavrit 35 TL, levrek 95 TL, çupra 80 TL, somon 60 TL, hamsi 35 TL, tirsi 25 TL, izmarit 20 TL, sarı kanat 75 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek oluyor" dedi.

"DENİZ BALIĞI PEK GELMİYOR"

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise, "Kar yağdı, hava soğudu. Bundan sonra balık çekilir gibi görünüyor. Tahminim Ramazan ayında biraz balık çıkar, sonra da biter. Tezgahımızda Ege'den gelen balıklar bulunuyor. Fiyatlarımız somon 50 TL, tombik 50 TL, istavrit 30-35 TL. Dolayısıyla havaların çok soğuk olmasından dolayı deniz balığı pek gelmiyor" diye konuştu.

"KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI ÇOĞU TEKNELER DENİZE AÇILAMADI"

Kar ve soğuk hava yüzünden çoğu teknelerin denize açılamadığını ifade eden balıkçı esnaflarından Yakup İyisu da, "Tezgahımızda genelde yetiştirme balıklar bulunuyor. Kar yağışından dolayı çoğu tekneler denize açılamadı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca/İHA)

Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi
Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi
Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi
Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi
Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi

YORUMLAR
500
Doğu Karadeniz'de 533 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor Doğu Karadeniz'de 533 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Doğu Karadeniz, Türk Lirası, Trabzon, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:11:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement