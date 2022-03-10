Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2) - Son Dakika
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Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)

10.03.2022 16:15

Doğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'daki 5 ilde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı'da gece saatlerinde etkisini artırdı.

Halen aralıklarla devam eden kardan dolayı Iğdır'ın yüksek kesimleri ile diğer illerin tamamı beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların karla kaplanması ve buzlanma sebebiyle bu illerdeki sürücüler ile yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde, esnaf da iş yeri önünde biriken karları temizledi.

Söz konusu illerde kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarak durabildi.

Kars'ta kar kalınlığı il merkezinde 30 santimetreye, Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 60 santimetreye ulaştı.

Karslı vatandaşlardan Aytur Ayata, aracının üzerinde biriken karları temizlediğini ifade ederek, "İlkbaharda niye böyle yağdı biz de anlamadık, fazla yağdı, maşallah toprağa bereket geldi. Kar berekettir. İnsanlar bir şekilde yaşamına devam eder ama memlekette kuraklık var, bu karın yağması gerekiyordu, güzel oldu." dedi.

Kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğü Iğdır'da olumsuz hava koşulları yüzünden Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarındaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü 5 şehirde Karayolları, İl Özel İdaresi ile il ve ilçe belediyelerinin kaldırımlar ile yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)
Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)
Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2)

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Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da 1366 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da 1366 yerleşimin yolu kardan kapandı Doğu'da 5 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Doğu'da 5 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2) - Son Dakika


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