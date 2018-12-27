Kar ve tipi 40 yolu ulaşıma kapattı
50 dakika önce
Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 40 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 40 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:04
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