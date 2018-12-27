Son Dakika Haberleri: Kar ve tipi 40 yolu ulaşıma kapattı

Kar ve tipi 40 yolu ulaşıma kapattı

50 dakika önce

Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 40 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kar ve tipi 40 yolu ulaşıma kapattı, System.String[]
Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 40 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:04 

Türkiye, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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