Kar ve tipi Ağrı-Kars karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Kar ve tipi Ağrı-Kars karayolunu ulaşıma kapattı
19.03.2021 00:57
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeni ile Ağrı-Kağızman karayolunun ulaşıma kapandığı ve Karayolları ekiplerinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeni ile Ağrı- Kağızman karayolunun ulaşıma kapandığı ve Karayolları ekiplerinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken, kar ve tipi nedeni ile Ağrı-Çaldıran ve Ağrı-Kağızman karayolunun zaman zaman ulaşıma kapandığı bildirildi. Yol kapanması nedeni ile mahsur kalan vatandaşları karayolları ekipleri kurtarırken, yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler tarafından Ağrı merkeze bağlı Cumaçay köyü mevkisinde devam ettiği açıklandı. - AĞRI
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