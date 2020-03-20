Kar ve tipi çevre illerle ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Nevşehir'de etkili kar yağışı ve tipi, kenti Aksaray, Kayseri ve Niğde'ye bağlayan kara yollarında ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

İl genelinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine tipiye dönüştü.

Kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle şehirler arası bağlantı yollarında bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı.

Aksaray istikametinde yolda kalan tırlar, zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Kış lastiğini ilkbaharın gelmesiyle çıkaran kimi sürücüler hareket etmekte zorlanırken bazıları araçlarına zincir takmak için çaba harcadı.

Aksaray yönüne giden sürücü Savaş Taşkın, AA muhabirine, Karayolları ekiplerinin yolda açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Taşkın, "Bir saattir araçlar ileriye gidemiyor. Kış lastiği var ama rampa nedeniyle kaldık yolda. Böyle yoğun bir kar yağışında tırların bu yoldan çıkması mümkün değil." dedi.

Aracına zincir takmaya çalışan Gürkan Maden de mart ayında sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 67. Şube Şefliği ekipleri ulaşımın kesilmemesi için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.