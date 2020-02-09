Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
7 saat önce
Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları
Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar
Seyir halindeki araçlar
Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları
Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.
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