Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları

Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar

Seyir halindeki araçlar

Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları

Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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