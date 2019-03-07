Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Eğribel Geçidi'nde Ulaşımı Olumsuz Yönde Etkiliyor

Kar ve Tipi Eğribel Geçidi'nde Ulaşımı Olumsuz Yönde Etkiliyor

1 saat önce

Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sürdürülüyor.

Kar ve Tipi Eğribel Geçidi'nde Ulaşımı Olumsuz Yönde Etkiliyor, System.String[]
Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sürdürülüyor.

Sahil kesimini Sivas ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahtaki Eğribel'de etkili olan kar ve tipi sonucu görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

Zaman zaman ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede Karayolları ekipleri, trafik akşının kesilmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekiplerince kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: AA

İç Anadolu Bölgesi, Giresun, Şebinkarahisar, Kar, Güncel
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