Kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Kar ve tipi etkili oluyor

6 saat önce

Kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar temizleme çalışmaları

Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar

Seyir halindeki araçlar

Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları

Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı. (3)

Kar ve tipi etkili oluyor

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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