Kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Kar ve tipi etkili oluyor
6 saat önce
Kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Kar temizleme çalışmaları
Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar
Seyir halindeki araçlar
Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları
Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı. (3)
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