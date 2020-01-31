Kar ve tipi etkili oluyor - KARS - Son Dakika

Yöre halkı da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de yağışların ardından Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Kars'ta gece başlayan kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kars 'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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