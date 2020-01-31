Kar ve tipi etkili oluyor - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi etkili oluyor - KARS - Son Dakika

Kar ve tipi etkili oluyor - KARS

7 saat önce

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta gece başlayan kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yağışların ardından Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Yöre halkı da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar ve tipi etkili oluyor - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:29 Kaynak: AA
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