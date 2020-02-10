Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Bitlis İl merkezi Kar ve tipiden görünüm Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis İl merkezi

Kar ve tipiden görünüm

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 360 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kentin tamamında etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda, çok sayıda ekiple yürütülen çalışmalar sonucu, önceki gün kapanan 765 yerleşim birimi yolundan 405'i açıldı.

Söz konusu yolların açılması için de çalışma yürüten ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Hakkari

Hakkari kent merkezi ile ilçelerine bağlı 49 köy ve 148 mezra yoluna kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapanan 326 yerleşim yeri yolundan 129'unu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar ve tipi nedeniyle 87 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Muş Belediyesi ekipleri de olası kazaları önlemek amacıyla kaldırımlarda ve ana caddelerde biriken karları temizledi.

Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda, sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 400 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3) ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:30:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]