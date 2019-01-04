Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi, Malatya-Pütürge Yolunu Trafiğe Kapattı

Kar ve Tipi, Malatya-Pütürge Yolunu Trafiğe Kapattı

6 dakika önce

Malatya-Pütürge karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Kar ve Tipi, Malatya-Pütürge Yolunu Trafiğe Kapattı, System.String[]
Malatya- Pütürge karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde bugün yağmur hakim olurken, Kubbe Dağı mevkisinde yaşanan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Malatya-Pütürge yolu jandarma tarafından kapatılırken, yine aynı şekilde Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde de araçların Malatya'ya doğru ilerlemesine izin verilmiyor.

İlçelere gitmek isteyen sürücülerin ise alternatif yol olarak Kale ilçesi güzergahını kullanabilecekleri belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Doğanyol, Malatya, Pütürge, 3. Sayfa
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