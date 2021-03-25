Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 86 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 86 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 86 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.