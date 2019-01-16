Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Kar ve Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

40 dakika önce

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı TOKAT - Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüslerinin yanı sıra çok sayıda araç yolda kara saplandı.

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı TOKAT - Tokat- Sivas karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüslerinin yanı sıra çok sayıda araç yolda kara saplandı.
Tokat-Sivas karayolu 24'üncü kilometresi Yatmış bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin tamamen kapanması sonucu birçok otomobil sürücüsü yönünü kaybederek kara saplandı. Yolda kalan araçların trafiği tıkaması nedeniyle, bir cezaevi aracı da yolda kaldı. Araçların yolu kapatması nedeniyle Karayolları ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk çekti. Araçların içerisinde kalan vatandaşlar yolun açılmasını beklerken, yolda kalan araçlara Tokat Toex Off-Road Grubu yardım etti. Birçok aracı ciplerine bağlayarak çeken doğa sporları tutkunları tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. TOEX Başkanı Serkan Özcan, cenazeden dönerken yolda kalan yakınlarına yardım için yola çıktıklarını kaydetti. Kızıliniş mevkini geçtikten sonra Yatmış bölgesinde yolda kalarak, trafiği tıkayan araçları çekerek yardımcı olduklarını ifade eden Özcan, "Yolda kalanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bölgede çok yoğun bir tipi var. Göz gözü görmüyor adeta" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Sivas, Tokat, Araç, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

Atanamayan Öğretmen Adayı Çareyi Köyünde Buldu Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:00:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar ve Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]