Kar ve Tipi Nedeniyle Elazığ'dan 2 Şehre Ulaşıma İzin Verilmiyor

Kar ve tipi nedeniyle Elazığ'dan 2 şehre ulaşıma izin verilmiyorELAZIĞ - Elazığ'dan Diyarbakır ile Bingöl istikametine gitmek isteyenlere belirle bölgelerde süren kar ve tipi nedeniyle izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle Elazığ'dan 2 şehre ulaşıma izin verilmiyor



ELAZIĞ - Elazığ'dan Diyarbakır ile Bingöl istikametine gitmek isteyenlere belirle bölgelerde süren kar ve tipi nedeniyle izin verilmiyor. Ekipler yolda tedbir alarak gitmek isteyen sürücüleri geri döndürüyor.

Dün geceden itibaren kar ve tipinin etkili olduğu Elazığ'da,kent merkezi dışında diğer yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle, Elazığ istikametinden Bingöl ve Diyarbakır yolu geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı. Diyarbakır, Gezin köyü ve Maden ilçesi arasında tipi nedeniyle şuana kadar 10 tırın kaldığı, sürücelerin ise ekipler tarafından güvenli alana ulaştırıldığı öğrenildi.

Elazığ Havalimanı kavşağından itibaren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesine bağlı ekipler, yolu keserek, Diyarbakır istikametine gitmek isteyen sürücülere geçiş izni vermeyerek geri dönderdi. Geceden itibaren Bingöl-Elazığ yolu Kuruca mevkinde çok sayıda aracın mahsur kalması nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Elazığ istikametinden de Karakoçan ilçesinden sonra Bingöl yoluna gidişlere izin verilmiyor.

Kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle zor şartlarda çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ve Karayolları yolları ekipleri, kimsenin mahsur kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul'dan gelip Batman'a gideceklerini ifade eden Sadullah Barış, "Yollar kapalı kar nedeniyle 4 saattir yolda bekliyoruz Bingöl üzerinden gitmeyi düşündük orası da kapalıydı" dedi.

Yolda kalan sürücülerden Salih Bilgen, ise "Ardahan'dan geliyorum sabah 5'ten beri buradayım. Yollar kapalı diye memur arkadaşlar bırakmıyorlar" diye konuştu.

Bir diğer sürücü Hayati Yalçınkaya'da, "Kayseri'den geliyoruz yollarda kaldık. Oto parçası taşıyoruz yetiştirmemiz lazım mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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