Kar ve tipi nedeniyle Erzincan, Kars ile Ağrı'da 136 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan, Kars ile Ağrı'da 136 köy yolu ulaşıma kapandı
26.03.2021 10:01
Erzincan, Kars ile Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzincan, Kars ile Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars genelinde dün etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı ve Keçili köyü yolları ulaşıma kapandı.
Kardan kapanan Ağrı'da 32, Erzincan'da ise 102 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
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