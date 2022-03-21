Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Ani Ören Yeri yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Ani Ören Yeri yolu ulaşıma açıldı

21.03.2022 11:23
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Ani Ören Yeri yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün önce trafiğe kapatılan Kars-Ani Ören Yeri yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün önce trafiğe kapatılan Kars-Ani Ören Yeri yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar ve tipi yüzünden 2 gün önce ulaşıma kapatılan ve Kars'tan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçlerince kontrollü olarak ulaşıma izin verilen yolda ekiplerin yol genişletme ve tuzlama çalışması sürüyor.

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Ani Ören Yeri yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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