Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

21.03.2022 18:38
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolu çift yönlü olarak açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kars- Iğdır kara yolu çift yönlü olarak açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu, cumartesi gününden itibaren araç geçişine kapatılmıştı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı kara yolunda iki gündür aralıksız çalışan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu çift yönlü trafiğe açtı.

Yolda bazı bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Bazı bölgelerde tek şeritten trafik akışının sağlandığı yolda ekipler, yol genişletme çalışmasına devam ediyor.

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Cumartesi, Tragger, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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