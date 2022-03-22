Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

22.03.2022 00:46

Yoğun kar ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolu çift yönlü olarak açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kars- Iğdır kara yolu çift yönlü olarak açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu, cumartesi gününden itibaren araç geçişine kapatılmıştı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı kara yolunda iki gündür aralıksız çalışan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu çift yönlü trafiğe açtı.

Yolda bazı bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Bazı bölgelerde tek şeritten trafik akışının sağlandığı yolda ekipler, yol genişletme çalışmasına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu

Cumartesi, Tragger, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 00:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Iğdır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement