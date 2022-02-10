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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

10.02.2022 13:55
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir- Aksaray kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerinin temizlik ve tuzlama çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Polis ekipleri, yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolda kış lastiği kontrolü yaptı.

Kara yolu, sabah ulaşıma kapanmış, Terminal Kavşağı'ndan itibaren araçlar durdurularak geçişlerine izin verilmemişti.

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Nevşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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