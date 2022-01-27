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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı

27.01.2022 19:14
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli- Pertek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Pertek kara yolunun sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldığı hatırlatılarak, "Kara yolu tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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